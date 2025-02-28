19 Mayıs'ta gıda denetimi yapıldı

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ramazan ayı nedeniyle halkın beslenme alışkanlıklarındaki değişiklikleri göz önünde bulundurarak, tüketimi artacak ürünlerin, üretimi ve satışını yapan işletmelere yönelik denetimleri arttırdı.

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