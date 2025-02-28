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        Bafra Belediyesi 2 bin kişiye iftar verecek

        Bafra Belediyesi, yıl boyunca devam eden aş dağıtım hizmetinin ramazan ayında da sürdüreceğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 11:31 Güncelleme: 28.02.2025 - 11:31
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        Bafra Belediyesi 2 bin kişiye iftar verecek
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        Bafra Belediyesi, yıl boyunca devam eden aş dağıtım hizmetinin ramazan ayında da sürdüreceğini bildirdi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Aşevi ve Kavakpınar Mahallesi Muhtarlığı önüne yerleştirilen çadırlardan günlük 2 bin kişiye iftar yemeği ikramında bulunacak.

        Aşevi oruç tutamayan veya oruç tutup yemek yapamayan ihtiyaç sahibi, bakıma muhtaç, yaşlı ve engelli vatandaşlar için de günlük faaliyetlerini sürdürecek.

        Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü koordinesinde 2006 yılından bu yana vatandaşların hizmetinde olan Aşevi'nde sabah ve akşam olmak üzere günde 2 öğün 1600 kişilik sıcak yemek çıkarılıyor.

        Bakıma muhtaç vatandaşlara titizlikle hazırlanan ve sefer taslarına konulan sıcak yemekler belediye ekiplerince hanelere götürülüyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, ramazanın birlik, beraberlik ve yardımlaşma iklimini en güzel şekilde yaşandığı bir ay olduğunu işaret ederek, şunları kaydetti:

        "İki ayrı noktadan her gün toplamda 2 bin kişilik yemek dağıtımı yapacağız. Bunun yanında Belediye Aşevi günlük çalışmasına devam ederek ihtiyaç sahibi hanelerimize destek olmaya devam edecek. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı ve bereketli ramazanlar diliyorum."

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