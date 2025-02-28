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        Milli Mücadelenin tanığı okul bilim ve sanat atölyesine dönüştürüldü

        Samsun'un Havza ilçesinde bulunan ve Milli Mücadele döneminde Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bazı çalışmalarında da kullandığı atıl durumdaki tarihi Merkez İlkokulu binası, Cemal Emine Gürpınar Bilim, Kültür ve Sanat Atölyesi'ne dönüştürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 17:25 Güncelleme: 28.02.2025 - 17:25
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        Milli Mücadelenin tanığı okul bilim ve sanat atölyesine dönüştürüldü
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        Samsun'un Havza ilçesinde bulunan ve Milli Mücadele döneminde Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bazı çalışmalarında da kullandığı atıl durumdaki tarihi Merkez İlkokulu binası, Cemal Emine Gürpınar Bilim, Kültür ve Sanat Atölyesi'ne dönüştürüldü.

        Havza İlçesi Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi Projesi kapsamında Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca (DOKAP) 950 bin liralık hibe ile yapılan atölyenin açılışında konuşan Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadeleyi başlattığında yaklaşık 18 gün Havza'da kaldığını hatırlattı.

        Açılışı gerçekleştirilen binanın içerisinde Kurtuluş Savaşı'nın, ulusal direnişin ilk kıvılcımının atıldığını belirten Ayvat, Atatürk'ün, halkı ulusal bilinç ve dirence yönelttiği okulda, çocukların eğitim öğretim görmesinden mutlu olduğunu söyledi.

        Havza Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ ise Merkez İlkokulu'nun Milli Mücadele ve ilçe eğitim tarihi açısından önemli bir bina olduğunu kaydetti.

        Konuşmaların ardından İlçe Müftüsü Cemil Alıcı tarafından okunan dua ile atölyenin açılışı gerçekleştirildi.

        Açılışa, Belediye Başkanı Murat İkiz, AK Parti Havza İlçe Başkanı Aziz Pekşen, esnaf odaları başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve davetliler katıldı.

        - Merkez İlkokulu

        Samsun- Sivas demir yolu keşif heyetinden mühendis Hüseyin Yakup, Süreyya Sami ve Nazif Bey tarafından projesi hazırlanan Merkez İlkokulu binası, Sivas Valisi Muammer Bey'in desteğiyle 1911 yılında tamamlandı.

        Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Milli Mücadele döneminde 25 Mayıs 1919'da Havza'ya gelmesinin ardından ilçede bulundukları süre boyunca yürüttükleri çalışmalara ev sahipliği yapan, 4 yıla yakın süredir atıl durumda bulunan Merkez İlkokulu binası yeniden eğitim hayatına kazandırıldı.

        Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulunca 1980 yılında "tarihi değer" olarak koruma altına alınan Merkez İlkokulu binasında bilim, kültür ve sanat atölyeleri oluşturuldu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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