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        Samsun'dan kısa kısa

        Havza ilçesinde "Namazın Ruhuna Doğru Psikolojik Bir Yolculuk Rehberi" söyleşisi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 18:42 Güncelleme: 28.02.2025 - 18:44
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        Samsun'dan kısa kısa
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        Havza ilçesinde "Namazın Ruhuna Doğru Psikolojik Bir Yolculuk Rehberi" söyleşisi düzenlendi.

        Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Havza İlçe Temsilciliği ve Havza Belediyesi işbirliği ile Havza Belediyesi Kültür Merkezinde "Namazın Ruhuna Doğru Psikolojik Bir Yolculuk Rehberi" isimli söyleşi gerçekleştirildi.

        Programa konuşmacı olarak katılan Dr. Senai Demirci, namazın insan hayatına etkileri hakkında bilgiler verdi.

        Söyleşinin ardından Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, TÜGVA Havza İlçe Temsilcisi Semih Deniz ve TÜGVA Havza Kadın ve Aile Koordinatörü Sena Deniz, Dr. Senai Demirci’ye çiçek ve hediye takdim etti.

        - Havza'da Genç AR-GE toplantısı düzenlendi

        Havza İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında "Genç AR-GE" faaliyetlerine ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

        Muzaffer Tahmaz Rehberlik ve Araştırma Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Havza Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, ulusal kalkınmanın ve güçlü bir ülke olmanın temelinde bağımsız teknoloji üretimi olduğunu söyledi.

        Proje hazırlamanın bir kültür işi olduğunu belirten Ertuğ, "Bizlerde güçlü ülkeler yanındaki yerimizin sürekli olmasını istiyorsak bu kültürü kazanmalı ve ilerletmeliyiz. İnşallah önümüzdeki dönem Ar – Ge Kulüplerimiz daha aktif olacağı bir dönem olacak." dedi.

        Konuşmanın ardından Genç Ar – Ge Projesi İlçe Koordinatörü Seyit Ahmet Dikmen, ilçede hazırlanan ve yürütülen projeler hakkında bilgiler verdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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