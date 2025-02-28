Samsun'da vatandaşlar ilk teravihte tarihi camileri doldurdu

Samsun'da ramazan ayının ilk teravih namazında vatandaşlar tarihi camileri doldurdu.

Vatandaşlar, çocuklarıyla teravih namazı kılmak için Samsun'un merkez İlkadım ilçesindeki Büyük Cami ile Selçuklu Sultanı II. Gıyaseddin Mesud tarafından 1296 yılında yaptırılan Yörgüç Paşazade Mustafa Paşa Camisi ve Çarşamba ilçesinde çivisiz camii olarak bilinen 819 yıllık Göğceli Camisi'ni tercih etti.

Camilerde ramazan ayının başlaması dolayısıyla teravih öncesi Kur'an-ı Kerim okunup, dualar edildi.

Yörgüç Paşazade Mustafa Paşa Camisi imamı Fahrettin Gündüz, AA muhabirine, Selçuklu döneminde yapılan caminin, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Havza'da kalmış olduğu tarihlerde Milli Mücadele'nin mühim olaylarına ev sahipliği yaptığını söyledi.

Camide İzmir'in işgalini protesto amacıyla Mevlid-i Şerif okunduğunu hatırlatan Gündüz, "O günün önemine binaen halka kuru üzüm dağıtılmıştır. Camimizde kılınan cenaze namazı sonrası şimdiki Atatürk Evi, o zamanki Mesudiye Oteli'nin önünde Milli Mücadele'nin ilk mitingi düzenlenmiştir. Dönemin kanaat önderlerinden Sıtkı Hoca Efendi'nin vaazlarıyla Havza halkının Milli Mücadele'ye katılması sağlanmıştır." dedi.