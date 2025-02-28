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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 22:38 Güncelleme: 28.02.2025 - 22:45
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
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        Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.İ. (24) ve E.G.Y'nin (18) Atakum'da uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat Şubesi ile Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi.

        İkametlerde arama yapan ekipler, 3 bin 818 sentetik ecza hapı ele geçirdi.

        Gözaltına alınan E.İ. ile E.G.Y. jandarmaya götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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