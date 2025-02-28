Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat Şubesi ile Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.İ. (24) ve E.G.Y'nin (18) Atakum'da uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

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