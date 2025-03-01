Vezirköprü'de Besi OSB toplantısı

Toplantıya Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Belediye Başkanı Murat Gül, Samsun Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Vezirköprü Tarım ve Orman Müdürü Yakup Çağlıyan, Ziraat Odası Başkanı Aslan Kaya, Vezirköprü Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Orhan Şahin katıldı.

İlçeye yapılması planlanan Vezirköprü Tarıma Dayalı İhtisas (BESİ) Organize Sanayi Bölgesi için Vezirköprü Kaymakamlığı'nda toplantı düzenlendi.

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