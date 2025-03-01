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        Vezirköprü'de Besi OSB toplantısı

        Vezirköprü Besi Organize Sanayi Bölgesi toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 11:10 Güncelleme: 01.03.2025 - 11:10
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        Vezirköprü'de Besi OSB toplantısı
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        Vezirköprü Besi Organize Sanayi Bölgesi toplantısı gerçekleştirildi.

        İlçeye yapılması planlanan Vezirköprü Tarıma Dayalı İhtisas (BESİ) Organize Sanayi Bölgesi için Vezirköprü Kaymakamlığı'nda toplantı düzenlendi.

        Toplantıda, Vezirköprü Besi Organize Sanayisinin hayata geçirilmesi yönünde yapılan çalışmalar değerlendirilirken, önümüzdeki süreçte gerçekleştirilecek çalışmaların yol haritası belirlendi.

        Toplantıya Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Belediye Başkanı Murat Gül, Samsun Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Vezirköprü Tarım ve Orman Müdürü Yakup Çağlıyan, Ziraat Odası Başkanı Aslan Kaya, Vezirköprü Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Orhan Şahin katıldı.

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