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        Vezirköprü'de eğitimlerini tamamlayan bebeklere sertifika verildi

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Bebek ve Çocuk Kütüphanesi'nde eğitimlere katılan bebekler sertifikalarını aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 11:15 Güncelleme: 01.03.2025 - 11:15
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        Vezirköprü'de eğitimlerini tamamlayan bebeklere sertifika verildi
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        Samsun’un Vezirköprü ilçesinde Bebek ve Çocuk Kütüphanesi'nde eğitimlere katılan bebekler sertifikalarını aldı.

        Vezirköprü Bebek ve Çocuk Kütüphanesi (0-3) yaş gurubunda eğitimlerini tamamlayan 54 bebek için Vezirköprü Belediyesi Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda sertifika programı düzenlendi.

        Törende konuşan Fazıl Ahmet Paşa Halk Kütüphanesi Müdürü Kani Yılmaz, Bebek ve Çocuk Kütüphanesi hakkında bilgi verdi.

        Vezirköprü Bebek ve Çocuk Kütüphanesinin Türkiye’nin 9. bebek kütüphanesi olduğunu kaydeden Yılmaz, "Kültür Turizm Bakanlığı ile Vezirköprü Belediye iş birliği ile 24 Nisan 2023 tarihinde açılan kütüphanemiz 0-6 yaş gurubuna hizmet vermektedir. 500 bebek üyesi bulunan kütüphanemizde bebek ve çocuk kitabı olmak üzere 1300 kitap mevcuttur." dedi.

        Eğitimlere katılan bebeklerle ilgili video gösteriminin ardından protokol üyeleri tarafından bebeklere sertifikaları takdim edildi.

        Programa Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, Vezirköprü Devlet Hastanesi Başhekimi Mevlüt Güven ve aileler katıldı.

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