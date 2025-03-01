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        Samsun'da beyin ölümü gerçekleşen 2 çocuk annesinin bağışlanan organları 3 kişiye umut oldu

        Samsun'da tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 50 yaşındaki kadının bağışlanan organları, 3 kişiye nakledilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 11:58 Güncelleme: 01.03.2025 - 12:10
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        Samsun'da beyin ölümü gerçekleşen 2 çocuk annesinin bağışlanan organları 3 kişiye umut oldu
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        Samsun'da tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 50 yaşındaki kadının bağışlanan organları, 3 kişiye nakledilecek.

        Samsun'da yaşayan 2 çocuk annesi Aysel Mısırcı, 8 gün önce beyninde pıhtı atması sonucu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        Yoğun bakım ünitesine kaldırılan Mısırcı'nın beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ ve Doku Nakli Birimi ekiplerinin görüştüğü ailesi, organlarını bağışlama kararı aldı.

        Mısırcı'dan alınan 2 böbrek Samsun'da, karaciğer ise İstanbul'da bir hastaya nakledilecek.

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi Böbrek Nakli Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Yarkın Kamil Yakupoğlu, basın mensuplarına, beyin ölümü gerçekleşen kadından organ nakli için 2 böbrek ve karaciğer aldıklarını söyledi.

        Böbreklerin Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki hastalara nakledebileceğini dile getiren Prof. Dr. Yakupoğlu, "Organ bağışlamak çok önemli bir olaydır. Organ bekleyen hasta sayısı her geçen gün artmaktadır. Elimizdeki organlar maalesef yeterli değil. Sadece canlıdan alınan organla bunu karşılamak mümkün değil. Son dönemde Karadeniz bölgesinde artan sayıda kadavra bağışı olması, organ bekleyen hastalarımıza ümit oluyor. Bu şekilde bağışların artarak devam etmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." dedi.

        Mısırcı'nın ağabeyi Erdoğan Çakır ise "Biz kardeşimizin canını kaybettik ama belki çok can hayat bulacak. İnşallah organlarıyla bir can hayat bulur. Organlar sayesinde sağlığına kavuşan hastalar bizi arayıp teşekkür ederse buna seviniriz." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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