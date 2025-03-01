Jandarmanın delilden sonuca giden kahramanları "kriminal uzmanları"

RECEP BİLEK - Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kriminal Şube Müdürlüğünde görevli uzmanlar, delilden suç ve suçluya ulaşmak amacıyla, olay yerlerini usulüne uygun olarak inceleyerek, elde edilen bulguların bilimsel ve uluslararası geçerliliği bulunan yöntemlerle analizlerini yaparak suçların aydınlatılmasına katkı sunuyor.

İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında meydana gelen olaylar ile ilgili incelemelerde bulunan Kriminal Şube Müdürlüğü, aynı zamanda Patlayıcı Madde İmha Timi Sinop, Parmak İzi İnceleme Timi ise Amasya, Ordu ve Tokat il jandarma komutanlıkları bölgesinde meydana gelen olaylarda tespit edilen deliller üzerinde de çalışmalar yapıyor.

Şube bünyesinde, 8 Olay Yeri İnceleme Timi, 2 Parmak İzi İnceleme Timi, 1 Patlayıcı Madde İmha Timi ve 1 Kriminal Adli Bilişim Timi faaliyet gösteriyor.

Kriminal Şube Müdürü Astsubay Kıdemli Başçavuş Cengizhan Yoldaş, AA muhabirine, birimlerinin 7/24 esasına göre çalışmalarına devam ettiğini, yapılan çalışmaların sadece güncel olaylarla sınırlı kalmadığını, gelişen teknoloji çerçevesinde geçmiş yıllarda meydana gelen ve henüz çözüme kavuşturulamamış olaylarla ilgili olarak da devam ettiğini söyledi.

Parmak İzi İnceleme Timi'nin geçmiş yıllarda meydana gelen ve faili meçhul olarak takibi yapılan olaylara ait olay yeri izleri üzerinde yapılan tekrar inceleme sonucunda Samsun, Ordu ve Amasya'da toplam 104 olayda 122 kişi irtibatı tespit ederek olayların çözümüne katkı sağladığını kaydeden Yoldaş, Kriminal Adli Bilişim Timi'nin ise yine geçmiş tarihlerde meydana gelen 62 olaya ait görüntü kayıtları üzerinde yapılan tekrar inceleme sonucunda, 21 olayda, olay ile şüpheli bağlantısı tespit edilerek olayları çözüme kavuşturduğunu aktardı.

Genellikle eğlence amacıyla havaya doğru rastgele atılan kurşunların yorgun mermi haline gelerek son noktaya ulaştıklarında en yüksek hızda olmasalar dahi ölümlere, yaralanmalara veya hasarlara yol açabildiğine dikkati çeken Yoldaş, şunları kaydetti:

"Bu olaylardan ilki 22 Ağustos 2021 tarihinde Çarşamba ilçesi Musçalı Mahallesi'nde bulunan Doğal Yaşam Piknik Alanı'nda meydana gelen yorgun mermi sonucu 2 yaşındaki çocuğun yaralanması olayıdır. Yapılan ilk değerlendirmede atışın olay yerine yaklaşık 1535 metre mesafede olay anında icra edilen düğün yerinden atılan silahlardan gelmiş olabileceği değerlendirilmiştir. Söz konusu düğün alanında Olay Yeri İnceleme Timi tarafından yapılan inceleme sonucunda 126 adet kovan tespit edilmiş olup, kovanların Ankara Jandarma Kriminal Laboratuvar Müdürlüğü tarafından yapılan incelemesinde 20 ayrı silahtan atıldığı tespit edilerek BALİSTİKA arşivine kayıt işlemi yapılmıştır. İnceleme sonucunda çocuğun vücudundan çıkartılan mermi çekirdeğinin 06 Eylül 2023 tarihinde olay yerine yaklaşık 15 kilometre mesafedeki başka bir mahallede meydana gelen düğünde ateş etme olayında bir şahıstan ele geçirilen tabancadan atıldığı tespit edilmiştir. Bu tespitlerin sonucunda, şahıs yorgun mermi sonucu yaralanma olayı şüphelisi olarak gözaltına alınmış olup faili meçhul olarak takibi yapılan olayın aydınlatılması sağlanmıştır."

Başka bir olayda da yorgun mermi düşmesi sonucu bir kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Yoldaş, şöyle devam etti: "Söz konusu olay 17 Ağustos 2024'te Çarşamba ilçesi Eğrikum Mahallesi'nde meydana gelmiştir. Kivi bahçesinde çalışmakta olan 80 yaşındaki şahsın omuz kısmına yorgun mermi isabet etmiş olup hastaneye sevk edilen şahıs yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Yapılan ilk değerlendirmede, atışın olay yerine yaklaşık 1400 metre mesafede Çayvar Mahallesi'nde olay esnasında yapılan düğün yerinden atılan silahlardan gelmiş olabileceği değerlendirilmiştir. Olay Yeri İnceleme Timimiz tarafından düğün alanı ve çevresinde yapılan incelemeler sonucunda 369 kovan ve 86 av fişeği kartuşu tespit edilerek muhafaza altına alınmıştır. Olayda kullanılmış olabileceği değerlendirilen tabancanın tespiti maksadıyla aynı gün düğün salonu önü ve çevresinde yapılan aramada, bir şahsın şüpheli hareketler sergilemesi ve sorulara çelişkili cevaplar vermesi nedeniyle aracında yapılan aramada, bir tabanca tespit edilmiştir. Maktulün vücudundan çıkartılan mermi çekirdeği ile şüpheli şahıstan ele geçirilen tabanca ve şahsa ait svap örnekleri incelenmek üzere Ankara Jandarma Kriminal Laboratuvar Müdürlüğü'ne gönderilmiştir. Burada yapılan incelemede, kovanların 12 ayrı silahtan atıldığı, ayrıca kovanlardan 49 adedi ile mermi çekirdeğinin şüpheli şahıstan ele geçirilen silahtan atıldığı tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra olay şüphelisi olduğu değerlendirilen şahsın el svap örneklerinde de atış artığı tespit edilmiştir. Ayrıca olayda kullanılan tabancanın çalıntı kaydı bulunduğu görülmüş ve konu ile ilgili yapılan soruşturma sonucu şüphelinin tabancayı ücreti karşılığı başka bir şahıstan satın aldığı tespit edilmiştir. Bu şahıs ile ilgili yapılan araştırmada ise suça konu tabancanın yanı sıra kendisi ve eşi adına bulundurma ruhsatlı kayıtlı tabancaların, evinden çalındığına dair müracaatı doğrultusunda hırsızlık olayından soruşturma yapılmış olduğu görülmüştür. Olay ile ilgili olarak iki şahıs gözaltına alınmış olup, düğünde havaya ateş ettiği tespit edilen şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edilmiş, hakkında ‘Suç Uydurma’ ve ‘6136 Sayılı Kanuna Muhalefet’ suçlarından soruşturma açılan diğer şahıs ise ifadesinin alınmasına müteakip serbest bırakılmıştır."