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        Samsunspor, Göztepe maçının hazırlıklarına devam etti

        Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 3 Mart Pazartesi günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 16:14 Güncelleme: 01.03.2025 - 16:14
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        Samsunspor, Göztepe maçının hazırlıklarına devam etti
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        Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 3 Mart Pazartesi günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenman, 1 saat 5 dakika sürdü.

        İdmana ısınma hareketleri ve dar alanda yönsüz oyunla başlayan futbolcular, daha sonra taktik çalışması yaptı.

        Samsun ekibi, Göztepe maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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