Samsunspor, Göztepe maçının hazırlıklarına devam etti
Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 3 Mart Pazartesi günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 3 Mart Pazartesi günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenman, 1 saat 5 dakika sürdü.
İdmana ısınma hareketleri ve dar alanda yönsüz oyunla başlayan futbolcular, daha sonra taktik çalışması yaptı.
Samsun ekibi, Göztepe maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
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