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        Samsun Büyükşehir Belediyesi "Halk Ekmek" noktalarını hizmete açtı

        Samsun Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara sağlıklı ve ucuz ekmek sunmak için 'Samsun Halk Ekmek' noktalarında hizmet vermeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 17:12 Güncelleme: 01.03.2025 - 17:12
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        Samsun Büyükşehir Belediyesi "Halk Ekmek" noktalarını hizmete açtı
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        Samsun Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara sağlıklı ve ucuz ekmek sunmak için 'Samsun Halk Ekmek' noktalarında hizmet vermeye başladı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, ramazan ayının ilk gününden itibaren halkın sofralarına daha ucuz ve kaliteli ekmek ulaştırılması için 3 'Samsun halk ekmek' satış noktası açıldığı bildirildi.

        Satış noktalarının artırılacağı belirtilen açıklamada, toplam 13 noktada vatandaşa ucuz ve kaliteli ekmek sunulacağı ifade edildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, insanın yaşamına dokunacak her çalışmanın kendileri için değerli olduğunu belirtti.

        Doğan, "Bizler insanımızın yaşamına dokunmak, gönüle dokunan hizmetleri hayata geçirebilmek için çalışıyoruz. Uygulamanın şehrimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerken herkesin Ramazan-ı Şerif'ini bir kez daha kutluyorum." ifadesini kullandı.

        Samsun Halk Ekmek satış noktalarında 200 gram susamlı, normal ve kepekli ekmek 9 liradan, 320 gramlık pide ise 19 liradan satılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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