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        Samsun'da polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçarken kaza yapan alkollü sürücü yakalandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde polisten kaçarken kaza yapan alkollü sürücüye 11 bin 622 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 06:14 Güncelleme: 02.03.2025 - 06:33
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        Samsun'da polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçarken kaza yapan alkollü sürücü yakalandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde polisten kaçarken kaza yapan alkollü sürücüye 11 bin 622 lira ceza uygulandı.

        Polisin "dur" ihtarında bulunduğu sürücü Ali Furkan T. (28), 55 AHJ 889 plakalı otomobiliyle kaçmaya başladı.

        Araç, Kemal Paşa Mahallesi Kahraman 5'inci Sokak'ta elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle elektrik direği yıkıldı, su borusu patladı.

        Ekiplerce yakalanan sürücünün alkollü olduğu tespit edildi.

        Gözaltına alınan sürücünün ehliyetine ikinci kez alkollü araç kullanmaktan 2 yıl el konulduğu ve 11 bin 622 lira ceza uygulandığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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