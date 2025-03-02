Samsun'da polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçarken kaza yapan alkollü sürücü yakalandı

Gözaltına alınan sürücünün ehliyetine ikinci kez alkollü araç kullanmaktan 2 yıl el konulduğu ve 11 bin 622 lira ceza uygulandığı öğrenildi.

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