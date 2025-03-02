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        Ramazan ayında yanlış beslenme sağlık sorunlarına yol açabilir

        Ondokuz Mayıs üniversitesi (OMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Pınar Sökülmez Kaya, ramazanda yanlış beslenme alışkanlıklarının sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 10:48 Güncelleme: 02.03.2025 - 10:58
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        Ramazan ayında yanlış beslenme sağlık sorunlarına yol açabilir
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        Ondokuz Mayıs üniversitesi (OMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Pınar Sökülmez Kaya, ramazanda yanlış beslenme alışkanlıklarının sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulundu.

        Kaya, yazılı açıklamasında uzun süreli açlığın metabolizma üzerindeki etkilerine dikkati çekti.

        Ramazan boyunca doğru beslenmenin hem bedensel hem de ruhsal iyilik hali için büyük önem taşıdığını vurgulayan Kaya, "Oruç tutarken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, sahur ve iftar öğünlerinin besin değeri açısından yeterli ve dengeli olmasıdır. Özellikle diyabet, hipertansiyon, kalp-damar hastalıkları, böbrek rahatsızlıkları ve sindirim sistemi hastalıkları olan bireyler, sağlık durumlarını riske atmamak için doktor kontrolünde oruç tutmalıdır." ifadelerini kullandı.

        Sahurun gün boyunca enerjiyi koruyabilmek için kritik bir öğün olduğuna dikkati çeken Kaya, şöyle devam etti:

        "Sahurda kızartmalar, aşırı tuzlu ve yağlı yiyecekler, işlenmiş et ürünleri yerine tam tahıllı ekmek, yoğurt, süt, peynir, yumurta, yağlı tohumlar ve taze sebzeler tüketilmelidir. Ayrıca yeterli miktarda su içmek, gün boyunca susuzluk hissini azaltabilir. Çay ve kahve gibi kafein içeren içecekler ise vücuttan su atımını artırabileceği için dikkatli tüketilmelidir."

        - "İftar sonrasında kısa süreli yürüyüşler yapmak, sindirimi destekler"

        Uzun saatler süren açlığın ardından orucun ani ve aşırı besin tüketimiyle açılmasının sağlık açısından riskli olduğunun altını çizen Kaya, şunları kaydetti:

        "Orucu su ve hafif iftariyeliklerle açmak, en sağlıklı yöntemdir. Ardından mideyi rahatlatacak bir çorba tüketilmeli, ana yemeklerde haşlama, ızgara veya fırında pişirilmiş sebze ve et yemekleri tercih edilmelidir. Aşırı yağlı, baharatlı ve işlenmiş gıdalardan kaçınılmalıdır. İftar sonrasında ise kısa süreli yürüyüşler yapmak, sindirimi destekleyerek metabolizmanın hızlanmasına yardımcı olabilir. Ağır şerbetli tatlılar yerine sütlü ve meyveli tatlılar, komposto veya hoşaf gibi daha hafif ve sindirimi kolay tatlılar tercih edilmelidir. Ramazan boyunca süt ve süt ürünleri, tahıllar, et ve yumurta grubu, sebze ve meyveleri içeren dengeli bir diyet benimsenmelidir.

        Aksi takdirde hem kilo alımı hem de sindirim problemleri gibi sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Bu yüzden ramazan ayını sağlıklı şekilde geçirmek için uzman önerilerine dikkat edilmesini ve bireylerin sağlık durumuna göre beslenme programını şekillendirmesini tavsiye ediyorum."

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