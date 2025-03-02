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        Bafra TSO'dan Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Ermiş'e ziyaret

        Bafra Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Serdal Sefa Kocabaş ve Yönetim Kurulu Üyesi Niyazi Kesim, Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Ermiş'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 13:51 Güncelleme: 02.03.2025 - 13:53
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        Bafra TSO'dan Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Ermiş'e ziyaret
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        Bafra Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Serdal Sefa Kocabaş ve Yönetim Kurulu Üyesi Niyazi Kesim, Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Ermiş'i ziyaret etti.

        Bafra TSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocabaş ve Kesim, Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Ermiş'i makamında ziyaret ederek bölgenin ekonomik kalkınması ve iş dünyasının beklentilerini görüştü.

        Karşılıklı sohbet havasında geçen görüşmede, bölgenin ekonomik kalkınması, KOBİ'lerin finansal süreçlerde karşılaştıkları sorunlar ve iş dünyasının beklentileri ele alındı.

        Kocabaş, Halkbank'ın işletmelere sunduğu desteklerin önemine vurgu yaparak, "Halkbank, yıllardır reel sektörün yanında yer alarak iş dünyasına önemli katkılar sunmaktadır. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için finansal hizmetlerin erişilebilirliği büyük önem taşımaktadır. Sayın Mustafa Ermiş'e misafirperverliği için teşekkür ediyor, iş dünyasına yönelik çalışmalarının devamını diliyoruz." dedi.

        Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Ermiş ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Halkbank'ın her zaman reel sektörü desteklemeye devam edeceğini belirtti.

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