Bafra Belediyesi iftar çadırı kurdu

Bafra Belediyesi, ramazan ayı boyunca açık olacak iftar çadırı kurdu.

Ramazanın ilk iftarıyla birlikte Belediye Kültür Merkezi bahçesine hizmete giren çadırda, her akşam vatandaşlara Belediye Aşevi'nde hazırlanan yemekler ikram edilecek. Dileyen herkes, bu sofralarda orucunu açabilecek.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, iftar çadırının tüm vatandaşlara açık olduğunu belirterek, "Ramazan'ın sımsıcak atmosferinde hemşehrilerimiz ile aynı sofrada bir araya geleceğiz. Bu yıl iftar çadırımızı Kültür Merkezi bahçesine kurduk. İftar çadırımız herkese açık, isteyen vatandaşlarımız burada iftar edebilirler. İftar çadırımız ramazan ayı boyunca hizmet verecek. Evine iftara yetişemeyen, yolda olan, çalışan vatandaşlarımız, öğrencilerimiz ve her kesimden insan inşallah iftar saatinde bu sofrada bir araya gelecek." dedi.

Başkan Kılıç, iftar çadırı hizmetinin yanı sıra, sistemde kayıtlı olan bakıma muhtaç, ihtiyaç sahibi ve engelli vatandaşlara aşevinde aş dağıtımının da devam edeceğini söyledi.