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        Samsun'da 20 bin makaron ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 16:10 Güncelleme: 02.03.2025 - 16:40
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        Samsun'da 20 bin makaron ele geçirildi
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        SAMSUN-Samsun'un Canik ilçesinde bir araçta 20 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak sigara satışına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, durumundan şüphelendikleri bir araçta yaptıkları aramada, 20 bin makaron ele geçirdi.

        Gözaltına alınan sürücü işlemleri için emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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