Büro Memur-Sen Samsun Şube Başkanı Ali Özbek güven tazeledi

Büro Memur-Sen Samsun Şubesi'nin 8. Olağan Genel Kongresi'nde mevcut başkan Ali Özbek, tekrar seçildi.

Gerçekleştirilen kongrede, tek liste ile seçime giren ve başkanlık görevini yürüten Özbek, yeniden seçilerek güven tazeledi.

Özbek, yaptığı konuşmada, görev süresince elinden geleni yaptığını ve bayrağı her zaman daha yukarı taşımak için çalıştıklarını söyledi. Türkiye'nin en çok üye kazandıran şubelerinden biri olduklarını dile getiren Özbek, "Üye sayımızı 1100'lerden 2200'e ulaştırdık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da teşkilatımız için hep beraber omuz omuza çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Her zaman hakkın ve hakikatin peşinde olduklarını söyleyen Özbek, şunları kaydetti:

"Tasarruf tedbirleri genelgesiyle elimizden alınan haklar için yürüme eylemleri düzenledik. Tasarrufun kazanımdan değil, israftan yapılması gerektiğini haykırdık. Servis hakkımızı geri kazandık, toplu sözleşme ikramiyesi yeniden ödenmeye başladı. 3600 ek gösterge başta olmak üzere bütün taleplerimizin takipçisi olacağız."

Kongreye, il temsilcileri, şube başkanları ve üyeler katıldı.