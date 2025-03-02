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        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

        Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 21:14 Güncelleme: 02.03.2025 - 21:24
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        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
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        Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.

        Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Belediyevleri ve İkiyüzevler mahallelerinde gerçekleştirilen operasyonda, İ.E.H. ve M.Ç'nin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 1823 uyuşturucu hap ve 1800 sentetik ecza ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlılar işlemleri için emniyete götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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