Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Belediyevleri ve İkiyüzevler mahallelerinde gerçekleştirilen operasyonda, İ.E.H. ve M.Ç'nin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 1823 uyuşturucu hap ve 1800 sentetik ecza ele geçirildi.

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