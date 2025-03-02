Samsun'da üzerlerinde ruhsatsız tabanca bulunan 2 kişi gözaltına alındı
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde üzerlerinde ruhsatsız tabanca bulunan 2 kişi gözaltına alındı.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde üzerlerinde ruhsatsız tabanca bulunan 2 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği rutin kontroller sırasında, H.Ü. ve B.T.'nin üzerinde ruhsatsız tabanca BULUNDU.
Silahlara el konurken zanlılar gözaltına alınarak işlemleri için emniyete götürüldü.
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