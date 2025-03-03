Samsun'da 3,5 ton kaçak avlanan midye ele geçirildi

Öte yandan, kamyonetin fazla tonaj taşıdığı belirlenerek Karayolları Yol Kenarı Denetim İstasyonu tarafından da 51 bin 26 lira idari para cezası kesildi.

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