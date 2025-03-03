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        Samsun'da 3,5 ton kaçak avlanan midye ele geçirildi

        Samsun'un Havza ilçesinde kaçak avlanan 3,5 ton midye ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 11:11 Güncelleme: 03.03.2025 - 11:11
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        Samsun'da 3,5 ton kaçak avlanan midye ele geçirildi
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        Samsun'un Havza ilçesinde kaçak avlanan 3,5 ton midye ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi ekipleri, yasa dışı midye avcılığına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

        Havza ilçesinde durdurulan kamyonetin kasasında gizlenmiş 200 çuval halinde 3 ton 500 kilogram midye ele geçirildi.

        Nakil işlemini gerçekleştiren 2 kişiye, "Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet" kapsamında 75 bin 540'şar lira idari para cezası uygulandı.

        Ele geçirilen midyeler ise polis ekiplerince denize bırakıldı.

        Öte yandan, kamyonetin fazla tonaj taşıdığı belirlenerek Karayolları Yol Kenarı Denetim İstasyonu tarafından da 51 bin 26 lira idari para cezası kesildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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