Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı yakalandı

Samsun'un Canik ve Terme ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Canik ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 165 sentetik ecza hapı, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi ve bir miktar sentetik uyuşturucu ile kenevir tohumu ele geçirdi.

Terme ilçesinde de bir adreste arama yapan ekipler, 72 gram sentetik uyuşturucu, 8 gram kubar esrar ile hassas terazi buldu.

Operasyonlarda gözaltına alınan E.B. (29) ile M.A. (53) işlemleri için jandarmaya götürüldü.