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        Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı yakalandı

        Samsun'un Canik ve Terme ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 11:31 Güncelleme: 03.03.2025 - 11:47
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı yakalandı
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        Samsun'un Canik ve Terme ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Canik ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 165 sentetik ecza hapı, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi ve bir miktar sentetik uyuşturucu ile kenevir tohumu ele geçirdi.

        Terme ilçesinde de bir adreste arama yapan ekipler, 72 gram sentetik uyuşturucu, 8 gram kubar esrar ile hassas terazi buldu.

        Operasyonlarda gözaltına alınan E.B. (29) ile M.A. (53) işlemleri için jandarmaya götürüldü.

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        Galeri

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