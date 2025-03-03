Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı yakalandı
Samsun'un Canik ve Terme ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un Canik ve Terme ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Canik ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 165 sentetik ecza hapı, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi ve bir miktar sentetik uyuşturucu ile kenevir tohumu ele geçirdi.
Terme ilçesinde de bir adreste arama yapan ekipler, 72 gram sentetik uyuşturucu, 8 gram kubar esrar ile hassas terazi buldu.
Operasyonlarda gözaltına alınan E.B. (29) ile M.A. (53) işlemleri için jandarmaya götürüldü.
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