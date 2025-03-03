Samsun'da 2 firari hükümlü yakalandı
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde jandarma 2 firari hükümlüyü yakaladı.
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde jandarma 2 firari hükümlüyü yakaladı.
19 Mayıs ve Bafra İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlünün yakalanmasına yönelik ortak çalışma yürüttü.
Bu kapsamda ekipler "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlarından haklarında kesinleşmiş 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan M.K. (34) ile M.D'yi (36) Dereköy Mahallesi'nde saklandıkları adreslerde yakaladı.
Yakalanan iki hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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