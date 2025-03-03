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        Samsun'da 2 firari hükümlü yakalandı

        Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde jandarma 2 firari hükümlüyü yakaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 13:31 Güncelleme: 03.03.2025 - 13:33
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        Samsun'da 2 firari hükümlü yakalandı
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        Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde jandarma 2 firari hükümlüyü yakaladı.

        19 Mayıs ve Bafra İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlünün yakalanmasına yönelik ortak çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda ekipler "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlarından haklarında kesinleşmiş 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan M.K. (34) ile M.D'yi (36) Dereköy Mahallesi'nde saklandıkları adreslerde yakaladı.

        Yakalanan iki hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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