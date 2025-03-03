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        Samsun'da sanal devriyeyle trafikte kural ihlali belirlenen sürücülere 1 milyon 174 bin lira ceza

        Samsun'da polis ekiplerince, sanal devriye faaliyetleri kapsamında trafikte kural ihlali yapan araç ve sürücülerine 1 milyon 174 bin lira cezai işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 15:52 Güncelleme: 03.03.2025 - 15:52
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        Samsun'da sanal devriyeyle trafikte kural ihlali belirlenen sürücülere 1 milyon 174 bin lira ceza
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        Samsun'da polis ekiplerince, sanal devriye faaliyetleri kapsamında trafikte kural ihlali yapan araç ve sürücülerine 1 milyon 174 bin lira cezai işlem uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Trafik Denetleme Şubesi koordinasyonunda sanal devriye faaliyeti yürüttü.

        Ekipler, 1 Ocak - 28 Şubat tarihlerinde "usulsüz çakar kullanımı, drift ve makas atma, lastik yakma, hatalı park, abartılı egzoz ve tehlikeli araç kullanımı ile konvoy oluşturma" gibi trafik düzenini bozan ihlallerini sosyal medyada paylaşan kişileri tespit etti.

        Denetimler sonucu belirlenen kişilere toplam 1 milyon 174 bin 956 lira ceza kesildi, 65 sürücüye işlem yapıldı.

        Ekiplerce 14 araç trafikten menedildi, 6 kişinin sürücü belgelerine el konuldu.

        Emniyetten yapılan açıklamada, kentte trafik güvenliğini sağlamak ve ihlalleri en aza indirmek amacıyla sanal devriye denetimlerinin kesintisiz devam edeceği vurgulandı.

        Trafikte kural ihlali yapan araçların görüntüleri de paylaşıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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