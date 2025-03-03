Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        DSİ, Samsun'a 36 milyar lira değerinde 168 tesis yaptı

        Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, DSİ tarafından Samsun'a son 22 yılda 36 milyar lira yatırım yapılarak 168 tesis inşa edildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 18:21 Güncelleme: 03.03.2025 - 18:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        DSİ, Samsun'a 36 milyar lira değerinde 168 tesis yaptı
        ABONE OL

        Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, DSİ tarafından Samsun'a son 22 yılda 36 milyar lira yatırım yapılarak 168 tesis inşa edildiğini bildirdi.

        Balta, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin sahip olduğu su ve sulama tesisleri sayesinde elde ettiği tarımsal ürünlerden dolayı kendi kendine yetebilen ülkeler arasında yerini aldığını dile getirdi.

        Son yıllarda yaşanan iklim değişikliği, küresel ısınmanın etkisi ile suyun stratejik öneminin daha da artırdığını belirten Balta, şu bilgileri paylaştı:

        "Ülkemizin dört bir yanını su yatırımlarıyla ihya etmeye devam ediyoruz. Samsunlu çiftçilerimizin emeği bereketle buluştu, 560 bin dekar arazi suya kavuştu. Kadim kültürümüzden gelen, suyu koruma ve sürdürülebilir kullanma anlayışımızı, modern tekniklerle birleştirip son 22 yılda Samsun'da inşa ettiğimiz 16 sulama tesisi ile 560 bin dekar tarımsal araziyi sulamaya açtık. Samsunlu çiftçilerimizin emeği bereketle buluştu. Üretilen tarımsal ürünler, milletimize ve memleketimize fayda sağladı. Samsun'a 9 baraj ve bir sel kapanı inşa ettik. Samsun'a son 22 yılda DSİ tarafından 36 milyar lira yatırım yapılarak 168 tesis inşa edildi. Kentte 9 baraj ve bir sel kapanı inşa ederek, toplamda 151 milyon metreküp su depolama hacmine ulaştık."

        Samsun'da 3 barajda inşaat çalışmalarının devam ettiğini aktaran Balta, Samsun'un su kaynaklarını değerlendirmek için yeni depolama tesisleri inşa ettiklerine dikkati çekti.

        Balta, taşkın kontrol tesisleriyle toprağın korunduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Samsun'da 133 taşkın tesisi inşa ederek 161 yerleşim yeri ve 3 bin 49 dekar alanın taşkın kontrolünü sağladık. 15 taşkın kontrol tesisinin de inşaatları devam etmektedir. Samsun'da Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri kapsamında 3 proje tamamlanarak, toplam 202 bin dekar alanın tescili yapılmıştır. Sahadan aldığımız bu geri dönüşler doğrultusunda yeni projeler üretmeye devam ediyoruz. Samsun'da son 22 yılda 5 Hidroelektrik Enerji (HES) tesisi işletmeye alınarak yıllık 244 milyon kilovatsaat enerji üretimi sağlandı. Samsun'da ekonomik geliri artıracak, milletimizin refah düzeyini yükseltecek, özetle "Türkiye Yüzyılı" idealimizi perçinleyecek projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Bu tesislerin yapımında en büyük destekçimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı'ya şükranlarımı sunuyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        İstanbul'da vahşet! Ailesini katletti!
        İstanbul'da vahşet! Ailesini katletti!
        WE Soda, ABD’li Genesis Alkali’yi satın aldı
        WE Soda, ABD’li Genesis Alkali’yi satın aldı
        3 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        3 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        İstanbul Üniversitesi'nden diploma açıklaması
        İstanbul Üniversitesi'nden diploma açıklaması
        Ankara’da “sahipsiz hayvanlar” için kararlar alındı
        Ankara’da “sahipsiz hayvanlar” için kararlar alındı
        Avrupa'nın en golcü hücum üçlüleri!
        Avrupa'nın en golcü hücum üçlüleri!
        Savcı: Engin Polat'a en ağır ceza verilsin
        Savcı: Engin Polat'a en ağır ceza verilsin
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        ABD'de çoğunluk Trump'ın başkanlığından memnun değil
        ABD'de çoğunluk Trump'ın başkanlığından memnun değil
        TÜİK'e açılan enflasyon davasında duruşma sona erdi
        TÜİK'e açılan enflasyon davasında duruşma sona erdi
        Kaderi değişebilir
        Kaderi değişebilir
        ODTÜ, THE'nın itibar sıralamasına giren tek Türk üniversitesi
        ODTÜ, THE'nın itibar sıralamasına giren tek Türk üniversitesi
        İnan Kıraç'a geçici vasi tayin edildi
        İnan Kıraç'a geçici vasi tayin edildi
        Eski Hollywood ihtişamı geri döndü! Oscar'dan kareler...
        Eski Hollywood ihtişamı geri döndü! Oscar'dan kareler...
        Borsada enflasyon coşkusu
        Borsada enflasyon coşkusu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Özcan Deniz hakkında soruşturma
        Özcan Deniz hakkında soruşturma
        Şubat ayı enflasyonu açıklandı
        Şubat ayı enflasyonu açıklandı
        İşte Oscar'ın kazananı
        İşte Oscar'ın kazananı

        Benzer Haberler

        Samsun'da sanal devriyeyle trafikte kural ihlali belirlenen sürücülere 1 mi...
        Samsun'da sanal devriyeyle trafikte kural ihlali belirlenen sürücülere 1 mi...
        Samsun'da Duruçay Sulama Barajı buz tuttu
        Samsun'da Duruçay Sulama Barajı buz tuttu
        Samsun'da trafik güvenliğini tehdit eten 65 kişiye 1 milyon 174 bin lira ce...
        Samsun'da trafik güvenliğini tehdit eten 65 kişiye 1 milyon 174 bin lira ce...
        Samsun'da 2 firari hükümlü yakalandı
        Samsun'da 2 firari hükümlü yakalandı
        Kastamonu, Tokat ve Amasya'da kar nedeniyle 37 köy yolu ulaşıma kapalı
        Kastamonu, Tokat ve Amasya'da kar nedeniyle 37 köy yolu ulaşıma kapalı
        1 kilo metamfetamin ile 12 bin 712 sentetik hapla yakalanna şüpheliye gözal...
        1 kilo metamfetamin ile 12 bin 712 sentetik hapla yakalanna şüpheliye gözal...