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        Samsun'da cipin çarptığı 2 yaya yaralandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde cipin çarptığı 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 19:02 Güncelleme: 03.03.2025 - 19:02
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        Samsun'da cipin çarptığı 2 yaya yaralandı
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde cipin çarptığı 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

        İlknur Ö. idaresindeki 55 ARG 990 plakalı cip, Çatalarmut Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Şehri G. (59) ile 4 yaşındaki A.İ.A'ya çarptı.

        Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Sürücü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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