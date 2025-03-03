Samsun'da bir evin banyosunda 4 bin 816 sentetik ecza hapı ele geçirildi

İkamette arama yapan ekipler, ebeveyn banyosunda bir kutu içine gizlenmiş 4 bin 816 adet sentetik ecza hapı, ruhsatsız tabanca ile 44 tabanca fişeği ele geçirdi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda bir evin banyosuna gizlenmiş 4 bin 816 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

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