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        Samsun'da bir evin banyosunda 4 bin 816 sentetik ecza hapı ele geçirildi

        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda bir evin banyosuna gizlenmiş 4 bin 816 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 22:13 Güncelleme: 03.03.2025 - 22:20
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        Samsun'da bir evin banyosunda 4 bin 816 sentetik ecza hapı ele geçirildi
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda bir evin banyosuna gizlenmiş 4 bin 816 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İlkadım ilçesinde bir adrese operasyon düzenledi.

        İkamette arama yapan ekipler, ebeveyn banyosunda bir kutu içine gizlenmiş 4 bin 816 adet sentetik ecza hapı, ruhsatsız tabanca ile 44 tabanca fişeği ele geçirdi.

        Operasyonda gözaltına alınan ikamet sahibi K.Ö. (25) emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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