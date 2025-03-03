Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        SAMDOB "Aşk İksiri" operasını sanatseverlerle buluşturdu

        Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), komik opera türlerinden biri olarak gösterilen "Aşk İksiri"ni sahneledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 22:39 Güncelleme: 03.03.2025 - 22:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        SAMDOB "Aşk İksiri" operasını sanatseverlerle buluşturdu
        ABONE OL

        Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), komik opera türlerinden biri olarak gösterilen "Aşk İksiri"ni sahneledi.

        Dünya prömiyeri 1832'de Milano'da yapılan, librettosu Felice Romani'ye, müziği opera tarihinin önemli bestecilerinden Gaetano Donizetti'ye ait "Aşk İksiri", rejisör Aydın Buğra Güven'in yorumuyla Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde yeniden izleyiciyle buluştu.

        Dünyada en çok sahnelenen opera türlerinden biri olan eserin koreografisini Rüya Özvar, kostüm tasarımını Gazal Erten, dekor tasarımını Özgür Usta, ışık tasarımını ise Oğuz Murat Yılmaz yaptı.

        İki perdelik operanın başkemancısı Dilara Tanrıverdi Doğan olurken, orkestra şefi Patrick David Murray yönetimindeki SAMDOB orkestrası ile koro şefi Maria Chekriekchieva yönetimindeki SAMDOB korosu solistlere eşlik etti.

        Fakir genç Nemorino ile servetli toprak sahibi Adina arasındaki aşk üzerine odaklanan eser, sanatseverler tarafından ilgi gördü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sırrı Süreyya Önder'den açıklamalar
        Sırrı Süreyya Önder'den açıklamalar
        Trump: Rus gazına daha çok para harcadılar
        Trump: Rus gazına daha çok para harcadılar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İstenen ceza belli oldu
        İstenen ceza belli oldu
        WE Soda, ABD’li Genesis Alkali’yi satın aldı
        WE Soda, ABD’li Genesis Alkali’yi satın aldı
        Netanyahu'ya sırtlarını döndüler
        Netanyahu'ya sırtlarını döndüler
        Trump: Bu Zelenskiy tarafından yapılmış en kötü açıklama
        Trump: Bu Zelenskiy tarafından yapılmış en kötü açıklama
        İBB'ye bağlı Medya A.Ş'de arama
        İBB'ye bağlı Medya A.Ş'de arama
        İstanbul'da vahşet! Ailesini katletti!
        İstanbul'da vahşet! Ailesini katletti!
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        İstanbul Üniversitesi'nden diploma açıklaması
        İstanbul Üniversitesi'nden diploma açıklaması
        Ankara’da “sahipsiz hayvanlar” için kararlar alındı
        Ankara’da “sahipsiz hayvanlar” için kararlar alındı
        Avrupa'nın en golcü hücum üçlüleri!
        Avrupa'nın en golcü hücum üçlüleri!
        TÜİK'e açılan enflasyon davasında duruşma sona erdi
        TÜİK'e açılan enflasyon davasında duruşma sona erdi
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Kaderi değişebilir
        Kaderi değişebilir
        İnan Kıraç'a geçici vasi tayin edildi
        İnan Kıraç'a geçici vasi tayin edildi
        Eski Hollywood ihtişamı geri döndü! Oscar'dan kareler...
        Eski Hollywood ihtişamı geri döndü! Oscar'dan kareler...
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Özcan Deniz hakkında soruşturma
        Özcan Deniz hakkında soruşturma

        Benzer Haberler

        Samsun'da bir evin banyosunda 4 bin 816 sentetik ecza hapı ele geçirildi
        Samsun'da bir evin banyosunda 4 bin 816 sentetik ecza hapı ele geçirildi
        Samsun'da cipin çarptığı 2 yaya yaralandı
        Samsun'da cipin çarptığı 2 yaya yaralandı
        DSİ, Samsun'a 36 milyar lira değerinde 168 tesis yaptı
        DSİ, Samsun'a 36 milyar lira değerinde 168 tesis yaptı
        Samsun'da sanal devriyeyle trafikte kural ihlali belirlenen sürücülere 1 mi...
        Samsun'da sanal devriyeyle trafikte kural ihlali belirlenen sürücülere 1 mi...
        Samsun'da Duruçay Sulama Barajı buz tuttu
        Samsun'da Duruçay Sulama Barajı buz tuttu
        Samsun'da trafik güvenliğini tehdit eten 65 kişiye 1 milyon 174 bin lira ce...
        Samsun'da trafik güvenliğini tehdit eten 65 kişiye 1 milyon 174 bin lira ce...