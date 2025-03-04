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        Samsun'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi yakalandı

        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 10:47 Güncelleme: 04.03.2025 - 10:47
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        Samsun'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi yakalandı
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        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, İstihbarat Şubesi, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tekkeköy ilçesinde belirlenen bir iş yerine operasyon düzenledi.

        Adreste yapılan aramada çeşitli dönemlere ait 502 sikke ve 285 tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi.

        Operasyonda iş yeri sahibi R.K. (49) ile E.A. (44) ve C.Z. (49) gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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