Samsun'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi yakalandı

Operasyonda iş yeri sahibi R.K. (49) ile E.A. (44) ve C.Z. (49) gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada çeşitli dönemlere ait 502 sikke ve 285 tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, İstihbarat Şubesi, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tekkeköy ilçesinde belirlenen bir iş yerine operasyon düzenledi.

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