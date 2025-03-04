AK Parti Vezirköprü İlçe Başkanlığı iftar programı düzenledi
AK Parti Vezirköprü İlçe Başkanlığınca verilen iftarda vatandaşlar bir araya geldi.
AK Parti Vezirköprü İlçe Başkanlığınca verilen iftarda vatandaşlar bir araya geldi.
Bir düğün salonunda gerçekleştirilen program dualarla başladı ardından topluca iftar yapıldı.
AK Parti Vezirköprü İlçe Başkanı Ali Faik Çamurcu ve Yönetimi, iftara katılanlara teşekkür etti.
İftara, Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gülburun ile kurum ve kuruluşların müdürleri, siyasi partilerin ve derneklerin ilçe temsilcileri, Belediye Meclisi Üyeleri ile vatandaşlar katıldı.
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