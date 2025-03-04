AK Parti Vezirköprü İlçe Başkanlığı iftar programı düzenledi

İftara, Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gülburun ile kurum ve kuruluşların müdürleri, siyasi partilerin ve derneklerin ilçe temsilcileri, Belediye Meclisi Üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

AK Parti Vezirköprü İlçe Başkanı Ali Faik Çamurcu ve Yönetimi, iftara katılanlara teşekkür etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.