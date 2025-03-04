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        Çarşamba Belediyesi ramazanda çeşitli etkinlikler düzenliyor

        Çarşamba Belediyesi tarafından ilçede ramazan ayı nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 11:43 Güncelleme: 04.03.2025 - 11:52
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        Çarşamba Belediyesi ramazanda çeşitli etkinlikler düzenliyor
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        Çarşamba Belediyesi tarafından ilçede ramazan ayı nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, her akşam aşevinden iftar yemeği dağıtılırken ramazan boyunca konserler, konferans ve çeşitli etkinliklerle vatandaşlar bir araya gelecek.

        Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, ramazan ayının kardeşlik ve dayanışma ayı olduğunu belirterek, "Ramazan ayı müstesna bir ay, kardeşlik, dayanışma ve yardımlaşma ruhuyla bizleri bir araya getiriyor. Bu ayda, ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizi unutmadan, yardımlaşma ve dayanışma içinde olacağız. Ramazan ayı boyunca aşevimizde her gün iftar öncesi yaklaşık 1500 aileye sıcak yemek dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Ayrıca hayırseverlerin de katkılarıyla 3000'den fazla aileye sıcak yemek ve gıda paketi dağıtımı yapmaya başladık." ifadelerini kullandı.

        Dündar, ramazan ayının manevi atmosferini yaşatmak ve vatandaşları bir araya getirmek amacıyla ilçede çeşitli etkinlikler düzenlediklerini aktararak şunları kaydetti:

        "Geleneksel ramazan ruhunu yansıtan programlar, 7'den 70'e her kesime hitap edecek. Prof. Dr. Mustafa Kara, Dr. Öğrt. Üyesi İdris Ertürk ve Nurhan Damla’nın konuk olacağı söyleşiler gerçekleştirilecek. Ayrıca, Enderun Teravih, Tasavvuf Musikisi konseri, tiyatro oyunu ve çocuklar için Hacivat- Karagöz, meddah, orta oyunu, yüz boyama, palyaço gösterileri düzenlenecek. Hazırlanan etkinliklerle Çarşamba'da ramazan ayı dolu dolu geçecek. Bu mübarek ayın Çarşamba'mız, ülkemiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Rabbim tuttuğumuz oruçları, yaptığımız ibadetleri ve hayırlarımızı kabul eylesin. Birlik ve beraberlik içinde, sağlık ve huzur dolu bir Ramazan ayı geçirmemizi bizlere nasip etsin."

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