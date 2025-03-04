Samsun'da 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, "yağma ve fuhuş" suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.O. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.