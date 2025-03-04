Çarşamba'da havaya ateş eden kişi gözaltına alındı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde tüfekle havaya ateş açtığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sosyal medyada açık alanda tüfekle ateş edilmesine ilişkin görüntülerin tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalar neticesinde havaya ateş açan kişinin H.R.K. olduğu belirlendi. Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphelinin evinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tüfek ile olayda kullanılan 1 adet ruhsatlı tüfek ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.