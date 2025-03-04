Samsun'da ramazan ayının gelişi yürüyüş ve şenlikle kutlandı
Samsun'da ramazan ayının gelişinin kutlanması için yürüyüş ve şenlik düzenlendi.
Samsun'da ramazan ayının gelişinin kutlanması için yürüyüş ve şenlik düzenlendi.
Bir Adım Doğal Yaşam Derneğinden yapılan açıklamaya göre, bu yıl üçüncüsü düzenlenen etkinlik için vatandaşlar ile gönüllüler Çiftlik Caddesi'nde toplandı.
Ramazan davulu ve ezgiler eşliğinde Çiftlik Caddesi boyunca yürüyen grup, ramazan manileri söyledi. Ellerinde Türk bayrağı ve dövizler de taşıyan grubun yürüyüşü Site Camisi'nde son buldu. Cami bahçesinde çocuklarla geleneksel oyunlar oynandı, hediyeler dağıtıldı.
Dernek Başkanı Emrah Aksu, gazetecilere yaptığı açıklamada, ramazan ayının manevi atmosferini yaşatmak için çalıştıklarını söyledi.
"Geleneksel Ramazan Karşılama ve Cami Çocuk Oyunları" etkinliğini eski ramazanları unutturmamak için düzenlediklerini ifade eden Aksu, "Ramazanı coşkuyla karşılamak için bu etkinliği düzenledik. Ramazanın manevi havasını çocuklarımıza hissettirmek ve bu bilinci onlara aşılamak adına güzel bir etkinlik oldu. Her yıl bu coşkuyu artırarak devam ettirmek, şehrimizde bu etkinliği gelenekselleşen bir değer haline getirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.
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