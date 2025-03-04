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        Salıpazarı Kaymakamı Beyazıt gençleri dinledi

        Salıpazarı Kaymakamı Ahmet Faruk Beyazıt, ilçede gençlerden oluşan GENÇ AR-GE ekibiyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 14:43 Güncelleme: 04.03.2025 - 15:19
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        Salıpazarı Kaymakamı Beyazıt gençleri dinledi
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        Salıpazarı Kaymakamı Ahmet Faruk Beyazıt, ilçede gençlerden oluşan GENÇ AR-GE ekibiyle bir araya geldi.

        Kaymakamlıktaki toplantıda Yeşil Dönüşüm, Dijital Dönüşüm ve Geri Dönüşüm konularında yapılacak projeler masaya yatırıldı.

        Kaymakam Beyazıt, gençlerin fikirlerini dinleyerek projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Toplantıda sürdürülebilir çevre, teknolojik gelişmeler ve geri dönüşüm bilincinin artırılması konularında yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi.

        Gençlerin projeler geliştirmesi ve uygulamaya koyması için her türlü desteği vereceklerini belirten Kaymakam Beyazıt, bu tür çalışmaların ilçenin kalkınmasına büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

        Toplantı, gençlerin sorularının yanıtlanması ve önerilerinin dinlenmesiyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri

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