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        Samsun Devlet Opera ve Balesi "Masal Şatosu" müzikalini sahneleyecek

        Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Masal Şatosu" çocuk müzikalini yarın sanatseverlerle buluşturacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 16:26 Güncelleme: 05.03.2025 - 16:42
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        Samsun Devlet Opera ve Balesi "Masal Şatosu" müzikalini sahneleyecek
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        Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Masal Şatosu" çocuk müzikalini yarın sanatseverlerle buluşturacak.

        Rejisör Şahan Gürkan ve Cennet Türker'in yazdığı, Çelik Kasapoğlu'nun bestesini yaptığı çocuk müzikali, Samsun'da yeniden sahnelenecek.

        "Uyuyan Güzel" masalından esinlenen, prensini beklemek yerine onu aramak için yola çıkan prensesi konu edinen eser, Şahan Gürkan'ın rejisiyle sahneye konulacak.

        Eserin koreografisi Zeynep Bengier, kostümleri Şükran Kırcı, dekor tasarımı Orhan Açıkgöz, ışık tasarımı Oğuz Murat Yılmaz, video projeksiyonu ise Murat Turgut imzasını taşıyor.

        14 şarkının yer aldığı "Masal Şatosu" çocuk müzikalinin konusu şöyle:

        "Kötü Peri'nin büyüsü, Doralion kentini ve tüm dünyayı tehdit etmektedir. Bu büyüyü ancak bir 'Ya-Pi' yani yakışıklı bir prens bozabilecektir. Doralion kentinin güzel prensesi, soytarı Çatlak Çanak'ı prensi bulması için şatodan gönderir. Soytarı, Gergedan ve yolda karşılaştıkları terk edilmiş Köpüş, prensi bulmak için maceralı bir yolculuğa çıkarlar."​​​​​​

        Eser, yarın saat 11.00'de Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde sahnelenecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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