Samsun'da kayıp balıkçıyı arama çalışmaları devam ediyor
Samsun'un Çarşamba ilçesinde tekneyle açıldığı denizde kaybolan balıkçının bulunması için yürütülen arama çalışmaları sürüyor.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde tekneyle açıldığı denizde kaybolan balıkçının bulunması için yürütülen arama çalışmaları sürüyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi Sualtı Grup Amirliği ekipleri, Costal sahili açıklarında kaybolan balıkçılardan Muharrem Sevgili (52) için arama çalışması yaptı.
Teknenin bulunduğu bölgede yanal taramalı sonar cihazı ile Sevgili'ye ait iz aradı.
Bölgede 73 gündür sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında henüz kayıp balıkçıya ait bir ize rastlanılamadı.
- Olay
Costal Limanı'ndan 22 Aralık 2024'te çıkıp Yeşilırmak önlerinde ilerleyen Muharrem Sevgili ile Halil Kayış'ın bulunduğu "MURATIM 55" isimli balıkçı teknesinden haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatılmıştı. 26 Aralık'ta limandan yaklaşık 1100 metre açıkta 9 metre derinlikte ulaşılan tekne kıyıya çekilmiş, Halil Kayış'ın cesedi ise 27 Aralık'ta gece saatlerinde Karabahçe Mahallesi sahilinde bulunmuştu.
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