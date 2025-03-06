Bafra'da gençler teknoloji bağımlılığına karşı bilinçlendirildi

Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan ise gençlerin sağlıklı gelişimine katkıda bulunacak bu tür etkinliklerin önemine dikkati çekti.

Hasan Şirin, öğrencilere teknoloji bağımlılığının belirtileri, sonuçları ve bu bağımlılıktan korunma yolları hakkında detaylı bilgiler aktardı.

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