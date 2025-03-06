Bafra'da gençler teknoloji bağımlılığına karşı bilinçlendirildi
Samsun'un Bafra ilçesinde, Yeşilay Haftası kapsamında "gençlere teknoloji bağımlılığı eğitimi" verildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde, Yeşilay Haftası kapsamında "gençlere teknoloji bağımlılığı eğitimi" verildi.
Bafra Gençlik Merkezi'nde atölye çalışmalarına katılan 9-14 yaş arası yaklaşık 60 öğrenciye, Yeşilay Bafra Temsilcisi Hasan Şirin tarafından "Teknoloji Bağımlılığı" konulu seminer verildi.
Seminerde, giderek artan teknoloji kullanımı ve teknoloji bağımlılığının olumsuz etkileri üzerinde duruldu.
Hasan Şirin, öğrencilere teknoloji bağımlılığının belirtileri, sonuçları ve bu bağımlılıktan korunma yolları hakkında detaylı bilgiler aktardı.
Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan ise gençlerin sağlıklı gelişimine katkıda bulunacak bu tür etkinliklerin önemine dikkati çekti.
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