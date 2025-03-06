Ladik Belediyesi her gün 140 aileye iftarlık ulaştırıyor

Ladik Belediyesi 140 aileye iftarda sıcak yemek dağıtıyor.

Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal, belediye imkanlarıyla ihtiyaç duyan ailelere günlük sıcak yemek ulaştırdıklarını söyledi.

Topal, "Yaşadığımız mübarek ramazan ayında 140 vatandaşımıza her gün menülerimizi evlerine onları rencide etmeden sefer tasları ile ulaştırıyoruz." dedi.

Ayraca 300 aileye ayni, nakdi ve gıda yardımları yaparak sofralarına bereket taşıdıklarını ifade eden Topal, imkanları arttıkça daha çok aileye ulaşmayı hedeflediklerini vurguladı.