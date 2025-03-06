Ladik'te öğrencilere yönelik deprem tatbikatı düzenlendi
Samsun'un Ladik ilçesinde öğrenciler ve öğretmenlerin katılımıyla deprem tatbikatı yapıldı.
Samsun'un Ladik ilçesinde öğrenciler ve öğretmenlerin katılımıyla deprem tatbikatı yapıldı.
1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında Atatürk İlkokulu'nda gerçekleşen deprem tatbikatında ekipler, öğrencilere depremlerden korunma yöntemleri hakkında bilgi verdi.
Ardından çalan siren sesiyle öğrenciler, "çök, kapan, tutun" hareketi yaparak zil sesinin bitmesi bekledi.
Tatbikatta, alınacak tedbirler, planlı tahliye ve toplanma yeri konusunda da bilgi verildi.
Tatbikata, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Aksoy, yaklaşık 2 bin 200 öğrenci, 263 öğretmen ve personel katıldı.
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