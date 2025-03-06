Ladik'te öğrencilere yönelik deprem tatbikatı düzenlendi

Tatbikata, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Aksoy, yaklaşık 2 bin 200 öğrenci, 263 öğretmen ve personel katıldı.

Tatbikatta, alınacak tedbirler, planlı tahliye ve toplanma yeri konusunda da bilgi verildi.

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