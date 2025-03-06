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        Ladik Belediye Başkanı Topal'dan kadın pazarcılara ziyaret

        Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın pazarcıları ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 16:09 Güncelleme: 06.03.2025 - 16:18
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        Ladik Belediye Başkanı Topal'dan kadın pazarcılara ziyaret
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        Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın pazarcıları ziyaret etti.

        Topal, yöresel ürünler pazarında çalışan kadınları ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

        Kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Topal, "Emekleri, sevgileri ve fedakarlıklarıyla hayatımıza anlam katan kadınlarımızı ziyaret ederek günlerini kutladık. Bu emekçi kadınlarımızın bir gün değil her zaman baş tacı olduklarını ifade ettik." dedi.

        Ziyarette, Topal, pazardaki kadınlara hediyeler verdi.

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        Galeri

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