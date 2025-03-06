Samsun'da 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Samsun'da, hakkında 35 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Samsun'da, hakkında 35 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, çeşitli suçlardan hakkında 35 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. İlkadım ilçesinde yakalandı.
M.K. hakkında ayrıca, "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlarından 11 yakalama kararı olduğu tespit edildi.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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