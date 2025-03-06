Salıpazarı Kaymakamı Beyazıt başarılı sporcuları ağırladı

Salıpazarı Kaymakamı Ahmet Faruk Beyazıt, Türkiye Şampiyonası il seçmelerinde dereceye giren Salıpazarı Anadolu Lisesi öğrencilerini makamında kabul etti.

Genç sporcuların elde ettiği başarılardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Beyazıt, sporun disiplin, azim ve kararlılıkla birleştiğinde büyük kazanımlar sağladığını vurguladı.

Öğrencileri tebrik eden Beyazıt, onların gelişim sürecinde emeği geçen okul idarecileri, öğretmenler ve velilere teşekkür ederek, gençlerin geleceğe en iyi şekilde hazırlanması için desteklerinin süreceğini belirtti.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.