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        Samsun'da kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele sürüyor

        Samsun'da, havaların ısınmasıyla kışlaklardan çıkmaya başlayan kahverengi kokarca ile mücadele sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 17:21 Güncelleme: 06.03.2025 - 17:30
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        Samsun'da kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele sürüyor
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        Samsun'da, havaların ısınmasıyla kışlaklardan çıkmaya başlayan kahverengi kokarca ile mücadele sürüyor.

        Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte 2017'de ilk olarak Terme ilçesinde görülen, sonrasında popülasyonundaki artışla ekonomik zarara yol açan kahverengi kokarca ile mücadelede, il ve ilçe tarım müdürlükleri bu zararlının tanınması ve zarar boyutuna ilişkin çalışmalar yürüttü.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, kahverengi kokarcaların sıcaklık 12 dereceye ulaştığında kışlaklardan çıkmaya başladıklarını ifade etti.

        Bu zararlıyla biyosidal ilaçlar kullanılarak mücadele edildiğini belirten Sağlam, şunları kaydetti:

        "Karadeniz Bölgesi'nde sıcaklık farklılıkları dikkate alındığında referans tarihi olarak 2-10 Nisan arası baz alınarak kullanılan ruhsatlı biyosidal ilaçların uygulama yüzey alanlarında kalma süresi, büyükşehirlerde uygulama yapılması gereken alanların da büyüklüğü ve çokluğu dikkate alındığında, 1-10 Mart tarihi itibarıyla kışlak alanlarda uygulanmaya başlanması, 15 Nisan tarihinde ise sonlandırılmasının uygun olduğu önerilmektedir. Kışlak alanlarda zararlının hareketsiz olacağı ve kimyasalla temasının güçlüğü gibi etkenler de baz alındığında çıkış yapmak için hareketlenmelerin olduğu bu tarihlerin baz alınması, kışlaklardan çıkış aşamasında gerek zararlıyla teması gerekse de yapılacak mücadelede başarı şansını ve oranını artıracaktır. Kahverengi kokarca zararlısıyla seferberlik ruhu içinde mücadele çalışmalarına bireysel ve toplumsal olarak hız kesmeden devam edilmesi tarımsal üretim için son derece önemlidir."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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