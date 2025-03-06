Samsunspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Adana Demirspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Samsunspor, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde antrenman yaptı.

Isınma hareketleri ile başlayan idmanda oyuncular koordinasyon, minyatür kalel oyun ve pas çalışması yaptı.

Kırmızı-beyazlı ekip, hazırlıklarını yarın da sürdürecek.

Samsunspor ile Adana Demirspor, 9 Mart Pazar günü saat 16.00'da Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda karşılaşacak.