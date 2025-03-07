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        Havza Kaymakamı Ayvat, SBB personeline teşekkür belgesi verdi

        Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı Havza Şefliğinin düzenlediği iftar programında 26 personele teşekkür belgesi takdim etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 11:17 Güncelleme: 07.03.2025 - 11:17
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        Havza Kaymakamı Ayvat, SBB personeline teşekkür belgesi verdi
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        Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı Havza Şefliğinin düzenlediği iftar programında 26 personele teşekkür belgesi takdim etti.

        Kaymakam Ayvat, iftar programında yaptığı konuşmada, SBB personelinin çalışmalarını takdir ederek, "20 gün süren karla mücadelede gece gündüz demeden kırsal mahallelerimizde halkımızın mağdur olmamaları adına özveri ile çalıştınız. Yapmış olduğunuz çalışmalar ile vatandaşlarımız mağdur olmadan zor bir dönemi sizlerin gayretleri ise sıkıntısız atlattık. Başta şefimiz Semih Deniz olmak üzere tüm personelimize teşekkür ederim." dedi.

        Kaymakam Ayvat ve Belediye Başkan Vekili Kadir Can Şenkal 26 SBB personeline belgelerini takdim etti.

        Programa AK Parti Havza İlçe Başkanı Aziz Pekşen, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin ile SBB personeli katıldı.

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