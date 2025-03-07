"Huzur İstasyonu" 17 yıldır yaşlılara yaşama sevinci aşılıyor

VEYSEL ALTUN - Samsun'da "Huzur İstasyonu" isimli grup, 17 yıldır huzurevi sakinleri için organizasyonlar düzenleyerek yaşama sevinci aşılıyor.

Her hafta salı günü Atakum Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gelen "Huzur İstasyonu" ekibi, canlı müzik, kitap okuma, tarihte bugün gibi etkinliklerle yaşlıların güzel vakit geçirmesini sağlıyor.

"Huzur İstasyonu" grubunu 17 yıl önce kuran Hüseyin Usta (65), AA muhabirine, öğretmenlikten 2008 yılında emekliye ayrıldıktan sonra faydalı olmak için neler yapabileceğini düşündüğünü söyledi.

Bir arkadaşıyla Atakum Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne geldiklerini ve yaşlılara kitap okuduklarını anlatan Usta, şöyle devam etti:

"Kitap okumaya başladık fakat bir sonraki hafta tekrar geldiğimizde geçen hafta okuduğumuz şeyin unutulduğunu gördük. Dolayısıyla hafıza sorunları yaşayan bir yaş kesimindeki insanlar buradakiler. 'Başka bir şey yapalım.' dedik. Her hafta huzurevi sakinlerinin fotoğraflarını çektik ve fotoğraflardan oluşan bir videoyu burada yayımlıyoruz. Ekranda kendilerini görmek çok hoşlarına gidiyor yani 'Televizyona çıktık' gibi bir hava oluyor onlarda. Yaptığımız işin iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Memleketin başka illerindeki, huzurevlerindeki yaşlılara da birileri gidip bu ve benzer programları yaparlarsa bunda benim de katkım olmuş olur. Beni çok mutlu eder."

- "Onlarla hayatı paylaşmak için geliyoruz"

17 yıldır salı günleri öğleden sonra huzurevine geldiklerini söyleyen Usta, "Buraya gelmeden önce en az iki gün süren ön hazırlık aşaması oluyor. İşte tarihte bugün hazırlamak, buradakilerin sosyal hayattan, bizim dışımızdaki hayattan kopmamalarını sağlamamız lazım. Biz, böyle eğlendirmek için gelmiyoruz zaten, onlarla hayatı paylaşmak için geliyoruz." ifadelerini kullandı.

Her hafta huzurevine ikramlarla geldiklerini ve yaşlıların bundan çok mutlu olduklarını anlatan Usta, şöyle devam etti:

"Gönüllü olarak, 'Ben gelirim.' diyen herkese kapımız açık. Yeter ki amacımız ortak olsun. Amacımız yaşlılara, buradaki misafir konuklara güzel vakit geçirmek. Bir insan sadece kendisi için yaşıyorsa boşa yaşıyordur. Ormandaki bir ağaç bile dibine en azından yaprağını döker, toprağa katkıda bulunuyor, insanlar da aynı şekilde yani bir ağaç kendi meyvesini yemez, rüzgar kendisi için esmez ama bizim de birileri için bir şey yapmamız lazım."