Milletvekili Karaaslan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Samsun Milletvekili ve MKYK Üyesi Çiğdem Karaaslan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaaslan, mesajında, "Biz kadınıyla ve erkeğiyle omuz omuza veren, her imtihanı beraber geçirmiş, her zafere birlikte imza atmış, bugün de aydınlık bir Türkiye için aynı ruhla çalışan büyük bir milletiz." dedi.

Toplumsal ilerlemenin ve kalkınmanın en önemli unsuru olan kadının, hayatın her alanında yer almasına işaret eden Karaaslan, şöyle devam etti:

"Kadınların her alanda desteklenmesi için gayretle çalışıyor. Milletimizin her bir ferdinin inancı, azmi ve kararlılığıyla Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüzü sürdürüyoruz. Şanlı mazimizde ve milletimizin tarih boyunca verdiği her mücadelede Türk kadını sayısız kahramanlık destanı yazarak istiklalimize ve istikbalimize yön vermiştir. Geçmişten bugüne ülkemiz ve milletimiz için büyük fedakarlıklar sergileyerek her cephede örnek bir mücadele ortaya koyan kadınlar, günümüzde de temsil ettikleri her sahada başarılar kazanmakta, Türkiye Yüzyılı’nı inşa yolunda ülkemizin en önemli güç ve ilham kaynağı olmaya devam etmektedir."

Karaaslan, "Genel Başkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti iktidarları olarak son 22 yılda attığımız her adımda, gerçekleştirdiğimiz her yasal düzenlemede kadının güçlendirilmesini en önemli önceliklerimiz arasında gördük diyerek şunları kaydetti:

"Kız çocuklarının okullaşma oranının artırılması, kadınların mesleki anlamda geliştirilmesi, istihdamda ve iş hayatında aktif olarak var olabilmesi, kadın girişimciliğinin teşvik edilmesi, siyasette, diplomaside, akademide, sanatta, bilimde, her alanda güçlü şekilde varlık gösterebilmesi adına düzenlemeler yaptık. Çok da uzak olmayan bir tarihte ülkemizde kadınların inançları, yaşayışları ve tercihleri nedeniyle maruz kaldığı ayrımcı uygulamaları ortadan kaldırdık, özgürlük alanlarını genişlettik, kadınlar arasında gerçek anlamda eşitliği sağladık. Kadına yönelik şiddete sıfır tolerans ilkesiyle yaklaştık ve şiddetin her türüyle etkin bir mücadele yürüttük."