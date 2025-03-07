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        Milletvekili Karaaslan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

        Samsun Milletvekili ve MKYK Üyesi Çiğdem Karaaslan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 12:09 Güncelleme: 07.03.2025 - 12:09
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        Milletvekili Karaaslan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
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        Samsun Milletvekili ve MKYK Üyesi Çiğdem Karaaslan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Karaaslan, mesajında, "Biz kadınıyla ve erkeğiyle omuz omuza veren, her imtihanı beraber geçirmiş, her zafere birlikte imza atmış, bugün de aydınlık bir Türkiye için aynı ruhla çalışan büyük bir milletiz." dedi.

        Toplumsal ilerlemenin ve kalkınmanın en önemli unsuru olan kadının, hayatın her alanında yer almasına işaret eden Karaaslan, şöyle devam etti:

        "Kadınların her alanda desteklenmesi için gayretle çalışıyor. Milletimizin her bir ferdinin inancı, azmi ve kararlılığıyla Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüzü sürdürüyoruz. Şanlı mazimizde ve milletimizin tarih boyunca verdiği her mücadelede Türk kadını sayısız kahramanlık destanı yazarak istiklalimize ve istikbalimize yön vermiştir. Geçmişten bugüne ülkemiz ve milletimiz için büyük fedakarlıklar sergileyerek her cephede örnek bir mücadele ortaya koyan kadınlar, günümüzde de temsil ettikleri her sahada başarılar kazanmakta, Türkiye Yüzyılı’nı inşa yolunda ülkemizin en önemli güç ve ilham kaynağı olmaya devam etmektedir."

        Karaaslan, "Genel Başkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti iktidarları olarak son 22 yılda attığımız her adımda, gerçekleştirdiğimiz her yasal düzenlemede kadının güçlendirilmesini en önemli önceliklerimiz arasında gördük diyerek şunları kaydetti:

        "Kız çocuklarının okullaşma oranının artırılması, kadınların mesleki anlamda geliştirilmesi, istihdamda ve iş hayatında aktif olarak var olabilmesi, kadın girişimciliğinin teşvik edilmesi, siyasette, diplomaside, akademide, sanatta, bilimde, her alanda güçlü şekilde varlık gösterebilmesi adına düzenlemeler yaptık. Çok da uzak olmayan bir tarihte ülkemizde kadınların inançları, yaşayışları ve tercihleri nedeniyle maruz kaldığı ayrımcı uygulamaları ortadan kaldırdık, özgürlük alanlarını genişlettik, kadınlar arasında gerçek anlamda eşitliği sağladık. Kadına yönelik şiddete sıfır tolerans ilkesiyle yaklaştık ve şiddetin her türüyle etkin bir mücadele yürüttük."

        Karaaslan, "Dünyada bugün yaşanan adaletsizliklerin, zulümlerin ve savaşların en büyük mağdurunun kadınlar ve çocuklardır. Gazze’de 17 aydır süren ve 50 binden fazla masumun hayatını kaybettiği saldırılarda yaşamını yitirenlerin ve İsrail zulmünden zarar görenlerin yüzde 70’ini kadınlar ve çocuklar oluşturmaktadır. Dünyanın gözleri önünde yaşanan bu katliamın bir an önce sona ermesi duasıyla, İsrail’in acımasız saldırıları sonucu şehit olan Filistinli kardeşlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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