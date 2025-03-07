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        Samsun'da kaçak avlanan 1,5 ton midye ele geçirildi

        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde kaçak avlanan 1,5 ton beyaz kum midyesi ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 12:58 Güncelleme: 07.03.2025 - 12:58
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        Samsun'da kaçak avlanan 1,5 ton midye ele geçirildi
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        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde kaçak avlanan 1,5 ton beyaz kum midyesi ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi ekipleri, yasa dışı midye avcılığına yönelik operasyon düzenledi.

        Ekipler, İzmir'e sevk edilmek üzere kamyonetin kasasında gizlenmiş 1,5 ton beyaz kum midyesini Tekkeköy ilçesinde ele geçirdi.

        Nakil işlemini gerçekleştiren 2 kişiye, "Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet" kapsamında 75 bin 540'ar lira idari para cezası uygulandı.

        Araç sürücüsüne de Karayolları Trafik Kanununa muhalefetten 19 bin 584 lira para cezası verildi.

        Öte yandan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ise beyaz kum midyesinin özellikle Akdeniz ve Karadeniz kıyılarında yaygın olarak bulunduğunu ve deniz ekosistemi için büyük öneme sahip bir tür olduğunu belirtti.

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