Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsunspor, Adana Demirspor maçını kazanmak istiyor

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, Adana Demirspor maçını kazanmak istediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 14:03 Güncelleme: 07.03.2025 - 14:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsunspor, Adana Demirspor maçını kazanmak istiyor
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, Adana Demirspor maçını kazanmak istediklerini söyledi.

        Reis, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği haftalık olağan basın toplantısında, 9 Mart Pazar günü sahalarında oynayacakları Adana Demirspor maçını değerlendirdi.

        Adana Demirspor'un zor durumda olduğunu belirten Reis, "Ligde kalabilmeleri 'çok zor' diyebilirim bu saatten sonra ama sonuçta birçok oyuncu da kendini göstermeye çalışacaktır. Özellikle önümüzdeki sezonda yeni bir takıma gidebilmek adına ellerinden geleni zaten yapıyorlar. Yapmaya da devam edeceklerdir. Bu sebepten zor bir maç bizi bekliyor. Planımız bu maçı kazanmak. Çünkü kazanmamız durumunda yolumuzda devam edeceğiz. Puanları Samsun'da bırakmak istiyoruz." dedi.

        Adana Demirspor karşısında çok daha agresif oyun sergilemeleri gerektiğini aktaran Reis, rakibin "puan ya da puanlarla ayrılabileceklerini düşünmesine bile şans vermeyeceklerini" kaydetti.

        Beşiktaş ile üçüncülük için mücadele etiklerini dile getiren Reis, "Sadece Beşiktaş değil, aynı zamanda Eyüpspor, Göztepe gibi diğer rakiplerimizde var. Onlar da çok iyi performans gösteriyor. Takımımızın performansı çok çok önemli. Beşiktaş, sezon başına da aslında gayet iyi başlamıştı ama sonrasında istemedikleri sonuçlar aldıkları için biraz düşüş yaşamışlardı. Sezon başında açıkçası kimse bizim Beşiktaş ile bu haftalarda üçüncülük savaşı vereceğimizi beklemezdi. Çok iyi performans gösterdik şimdiye kadar ve bir sonraki maçta Adana Demirspor karşısında da kesinlikle iyi bir performansla kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TÜSİAD başkanlarına kamu davası
        TÜSİAD başkanlarına kamu davası
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye 'Ukrayna' çıkışı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye 'Ukrayna' çıkışı
        Paris'te İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu
        Paris'te İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu
        Yolda yürüyen kadını sözle taciz etti! Elmacık kemiğini kırdı!
        Yolda yürüyen kadını sözle taciz etti! Elmacık kemiğini kırdı!
        İstanbul'da silahlı saldırıda 16 yaşındaki çocuk öldü!
        İstanbul'da silahlı saldırıda 16 yaşındaki çocuk öldü!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Vedat Milor'a Kent Lokantası incelemesi
        Vedat Milor'a Kent Lokantası incelemesi
        Vücutta yeterli değilse sayısız hastalığa sebep oluyor!
        Vücutta yeterli değilse sayısız hastalığa sebep oluyor!
        Müteahhitler faizde düşüş, satışta artış bekliyor
        Müteahhitler faizde düşüş, satışta artış bekliyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Mourinho çöktü, Avrupa'da kabus"
        "Mourinho çöktü, Avrupa'da kabus"
        Ece'nin kaybolmasıyla ilgili dikkat çeken iddialar!
        Ece'nin kaybolmasıyla ilgili dikkat çeken iddialar!
        Celal Adan: Bahçeli'nin iradesi yüzde 99 kabul gördü
        Celal Adan: Bahçeli'nin iradesi yüzde 99 kabul gördü
        7 il emekliye ayrıldı
        7 il emekliye ayrıldı
        Otomobilini yaktı! Alevler onu da yuttu!
        Otomobilini yaktı! Alevler onu da yuttu!
        Sucukta baş eti baklavadan ay çekirdeği çıktı
        Sucukta baş eti baklavadan ay çekirdeği çıktı
        "Rahatız merak etmeyin"
        "Rahatız merak etmeyin"
        57 yıl sonra buluştular
        57 yıl sonra buluştular
        Evinde ölü bulundu
        Evinde ölü bulundu
        "Türkiye'de ilk defa bu tarz bir dizi yapıldı"
        "Türkiye'de ilk defa bu tarz bir dizi yapıldı"

        Benzer Haberler

        Samsun'da kaçak avlanan 1,5 ton midye ele geçirildi
        Samsun'da kaçak avlanan 1,5 ton midye ele geçirildi
        8 ilde 29 istasyon ile hava kalitesini izliyorlar
        8 ilde 29 istasyon ile hava kalitesini izliyorlar
        Çocukluk hayali otobüs şoförlüğü, mesleği oldu
        Çocukluk hayali otobüs şoförlüğü, mesleği oldu
        Boşanma aşamasındaki eşini öldüren sanığa 'haksız tahrik' indirimli 23,5 yı...
        Boşanma aşamasındaki eşini öldüren sanığa 'haksız tahrik' indirimli 23,5 yı...
        Milletvekili Karaaslan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
        Milletvekili Karaaslan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
        "Huzur İstasyonu" 17 yıldır yaşlılara yaşama sevinci aşılıyor
        "Huzur İstasyonu" 17 yıldır yaşlılara yaşama sevinci aşılıyor